È morto il nipote di Robert De Niro | aveva 19 anni | “Avrei voluto salvarti con l’amore”

(Di lunedì 3 luglio 2023) “con”. Parole drammatiche quelle della mamma di Leandro DeRodriguez,a 19. Drena è la figlia adottiva diDe: l’attore e l’allora moglie Diahnne Abbott l’hanno adottata nel 1976 quando. Sia lei che lo scomparso figlio Leandrono seguito le orme diprovando a intraprendere una carriera nel cinema. L’intera famgilia Deè a lutto. Non si conoscono ancora le cause della scomparsa del 19enne: “Mio bellissimo dolce angelo, ti ho amato oltre ogni parola sin dal momento in cui ti ho sentito nella mia pancia. Sei stato la mia gioia, il mio cuore e tutto ciò che è stato puro ...

il figlio dell'attrice Drena De Niro, la maggiore dei sette figli della leggenda di Hollywood Robert De ...Un grave lutto per la famiglia De Niro: èLeandro De Niro - Rodriguez , ildell'attore Robert . Aveva solo 19 anni. A condividere la notizia è stata la mamma su Instagram, dove ha pubblicato la foto di suo figlio. Non sono ancora ...... 2023 Il ministro dell'Interno ha scritto su Twitter che un vigile del fuoco di 24 anni èa ... E su chi compie violenze in nome del, ha detto: 'Lo usano come pretesto'. 'Alla gente che sta ...

È morto il nipote 19enne di Robert De Niro, la figlia Drena: Non so ... Fanpage.it

La madre, figlia adottiva della star di Hollywood, lo ha annunciato via social: "Mio bellissimo dolce angelo, non so come vivere senza di te" ...È morto il figlio dell'attrice Drena De Niro, la maggiore dei sette figli della leggenda di Hollywood Robert De Niro ...