(Di lunedì 3 luglio 2023) AGI - Quando alle 14.30, come da tradizione, il vincitore della passata edizione, nelle fattispecie Novak Djokovic, entrerà sul Centrale per disputare il primo match del torneo 2023 (contro l'argentino Pedro Cachin) non partirà solo, ma si aprirà anche il sipario sulle speranze dei giocatori italiani di poter vestire i panni dei protagonisti. Dando così seguito a quella straordinaria finale di due anni fa in cui il miglior Matteo Berrettini di sempre contese il successo a Nole. Gli indiziati sono due: Jannike Lorenzo. Oggi toccherà a, numero otto del ranking calcare i prati di Church Road: disputerà il terzo incontro di giornata sul Centrale, il-monumento dove nei giorni scorsi si è allenato con il serbo ricevendone pure gli elogi. Affronterà il meno dotato dei ...

... alle 14.15 e alle 22 , appuntamento su Sky Sport Tennis e Sky Sport 24 con 'Studio' , condotto da Eleonora Cottarelli, per il resoconto delle partite del, le news, le analisi anche ...Il numero 2 d'Italia debutterà alunedì e, a quanto pare, anche la sua fidanzata lo ... la Confalonieri è difatti volata a Formentera per trascorrere qualcheall'insegna del relax. ......è tornato a Stoccarda (sconfitto al primo turno) ed ora prova a lasciare il segno a, ... Vivrò unalla volta. Non guarderò avanti e non metterò aspettative ingiuste su me stesso. ...

E' il giorno di Wimbledon, Sinner e Musetti i primi azzurri in campo AGI - Agenzia Italia

Oggi verso le 14.45 sarà la volta di Martina Trevisan. Martedì andrà in scena il derby fra Berrettini, scivolato al numero 36 del ranking mondiale e Sonego ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-J. CERUNDOLO (3° MATCH DALLE 14.30) Buongiorno amici di OA Sport appassionati di tennis e benvenuti all'All England Club di Londra, ...