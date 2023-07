Droghe | lite Giubilei-Soncini “Lei sdogana l’uso di eroina” “No | la comunicazione dissuasiva non ha mai funzionato dagli anni ’80” Su La7

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 luglio 2023) Durissimo scontro a Omnibus (La7) tra Guia, scrittrice e firma de Linkiesta, e Francesco, ex consigliere del ministro della Cultura Giuliano Sangiuliano e presidente della Fondazione Tatarella. Il tema del dibattito è la campagna didel governo Meloni sulle, riguardo alla qualeè molto critica: “La mia generazione è cresciuta con le campagne di dissuasione che non ho mai capito a cosa servissero. Qualcuno ha mai deciso di non drogarsi perché in tv sentiva la campagna “Preferisco vivere” prodotto dal Maurizio Costanzo Show contro la droga? Non credo. Così come non credo che qualcuno abbia deciso di drogarsi perché ha visto il film Trainspotting. L’idea che si possa influire sulla società in questo senso mi sembra velleitaria”. Di diverso avviso è ...