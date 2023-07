ROMA - Milik e Berardi erano le prime scelte di Sarri per l'attacco della Lazio . Il primo, che aveva dato disponibilità direttamente a Mau, se l'è ripreso la Juve. Il secondo ad oggi sembra ......cambio gomme, anche Alonso e Stroll ai box Verstappen Leclerc e Sainz, quando è stata ... GP Austria, Leclerc e Sainz partono all'di Verstappen. Il sogno è la prima vittoria del 20232023 - 07 - 01 14:35:05 Matos e Moreira al Chelsea Ufficiale:colpo per il Chelsea che ... Altrimenti Pinto è pronto all'. Servono almeno 35milioni. Ma i giallorossi pensano anche all'...

Doppio assalto della Lazio: Marcos Leonardo più Orsolini Corriere dello Sport

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Il mercato ha aperto i battenti da tre giorni, la Lazio deve cercare di mettere a segno qualche colpo così da consentire a Sarri di avere nuovi ...Tra le priorità del mercato estivo del Milan c'è sicuramente anche quella di rinforzare la fascia destra d'attacco. E i rossoneri sono al lavoro addirittura per un doppio ...