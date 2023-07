(Di lunedì 3 luglio 2023) Ilinizia a scaldare i motori in vista della sessione estiva di calciomercato: pronto uncon laTra pochi giorni il calciomercato inizierà ufficialmente, ma già da qualche settimana le trattative sono entrate nel vivo. Molte squadre, soprattutto all’estero, hanno già chiuso diversi colpi di mercato. Basta pensare all’Arsenal, possibile avversaria delin Champions League, che ha già ufficializzato l’acquisti di giocatori del calibro di Declan Rice e Kai Havertz. In Italia, invece, procede tutto più a rilento e in particolare sembra che ilsia rimasto immobile sul mercato fino a questo momento. Questo non è da imputare certamente ad una cattiva gestione da parte di Aurelio De Laurentiis, ma con i dubbi che aleggiavano circa il successore di ...

... come gli è stato recentemente rammentato nelsummit avuto con la dirigenza nerazzurra. ... L'Inter attende speranzosa, confidando che le condizioni di unpiù volte intavolato e mai ...Non ci sono né le intenzioni, né le possibilità per unche avrebbe del clamoroso. Il futuro ... Per gli sceicchi però è arrivato ilno. L'intenzione di Dybala è quella di restare con Mou, ...... come aveva capito bene Martin Luther King, era invece legata afilo a quella della ... Eppure, che sia unpiuttosto importante, mi pare che la storia l'abbia dimostrato.

Doppio affare Napoli-Fiorentina: azzurri scatenati Spazio Napoli

Addio a Sandro Tonali, ma ora per Pioli è tempo di nuove risorse: il calciomercato Milan non si ferma a Loftus-Cheek. Doppio affare vicino ...Il mondiale Under 20 ben giocato dall’Italia ha messo in luce un elemento per un doppio salto, passando dalla Serie C alla titolarità in A.