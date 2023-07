Doposole per il corpo | i migliori da provare quest’estate

Leggi su dilei

(Di lunedì 3 luglio 2023) Le vacanze sono arrivate: c’è chi sta facendo le valigie per godersi una settimana di mare e chi invece ha la fortuna di poterci andare tutti i giorni. In ogni caso, è importante avere sempre con sé tutto il necessario per prendere il sole in tutta sicurezza, evitando pericolose scottature. Uno dei must have è il, che grazie alla sua formulazione ricca di ingredienti lenitivi e idratanti protegge la pelle dalle conseguenze negative dell’esposizione solare. Ne esistono di tantissimi tipi: fluidi, gel, creme, spray e burri, tutti super efficaci nel dare immediato sollievo alla pelle arrossato e nel rinnovare il naturale film idrolipidico cutaneo, che sotto il sole può alterarsi facilmente. Ilaiuta non soltanto a rendere la pelle più morbida ed elastica, ma anche a prolungare l’abbronzatura oltre le vacanze estive. Usandolo nel modo ...