Dopo la stangata torna il sereno | cosa succede ai prezzi dei carburanti

(Di lunedì 3 luglio 2023) Prosegue la fase calante deidei(benzina e diesel), nonostante il rimbalzo delle quotazioni dei prodotti raffinati. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Q8 e Tamoil hanno ridotto di un centesimo al litro iconsigliati di benzina e gasolio. Queste sono le medie deipraticati comunicati dai gestori all'Osservatoriodel ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,845 euro/litro (-3 millesimi rispetto a mercoledì, compagnie 1,850, pompe bianche 1,834), diesel self service a 1,686 euro/litro (-3, compagnie 1,691, pompe bianche 1,674). Benzina servito a 1,982 euro/litro (-4, compagnie 2,026, pompe bianche 1,895), diesel servito ...

la preghiera alla moschea Ibn Badis di Nanterre, • La rivolta ha iniziato a farsi strada ... Il pd adora il salario minimo: propone il taglio a 6 euro Il Mattino: Cibo e voli,d'...La direzione gara ha fatto sapere tutte le penalità dateil Gran Premio d'Austria a seguito del reclamo dell'Aston Martin. La classifica subirà un'importante variazione, visto che piloti come Sainz, Hamilton, Gasly e Albon hanno ricevuto dieci secondi ...Unal'altra Un'ulterioreai danni di una struttura che non se la sta certo passando bene in questi ultimi anni. Non certo per colpe proprie. Negli ultimi tre anni, infatti, l'...

Voli, stangata sulle ferie dei toscani: New York meno cara di Lisbona Il Tirreno

La direzione gara ha fatto sapere tutte le penalità date dopo il Gran Premio d'Austria a seguito del reclamo dell'Aston Martin. La classifica subirà un'importante variazione, visto che piloti come Sai ...L’Ufficio studi della CGIA ha stimato in 63,9 miliardi di euro l’ammontare complessivo delle tasse versate a giugno ma da oggi buste paga più pesanti.