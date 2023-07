Dopo 33 anni all’Inter e 19 titoli nazionali | Roberto Samaden diventa responsabile del settore giovanile dell’Atalanta

(Di lunedì 3 luglio 2023) Zingonia.è il nuovodel. Il dirigente milanese approda a Zingoniaun lungo e lusinghiero percorso professionale nell’Inter durato ben 33, gli ultimi tredici in qualità didel. Un percorso costellato di successi, sportivi e non solo. Con i diciannoveconquistatidetiene il significativo primato del dirigente più vincente della storia del calcio italiano a livello di. “Atalanta B.C. è particolarmente soddisfatta di potersi avvalere delle comprovate capacità e competenze di ...

"La giornalista in una lettera ha ringraziato l'Azienda per 34di lavoro, svolti sempre in piena autonomia sia in qualità di direttore che di conduttrice di programmi di approfondimento", si ...Era a bordo della sua moto, quando Davide Mutti , 24, subitouna curva, si è schiantato contro un'automobile che viaggiava in senso opposto. Nell' incidente di domenica sera, il giovane originario di Borgo di Terzo , provincia di Bergamo , ...Malori in spiaggia in Veneto A Barricata, invece, circa un'ora prima, un 50enne di Porto Tolle si è analogamente sentito maleun tuffo , venendo soccorso e rianimatoquasi mezz'ora di ...

Elia e Lucia muoiono insieme dopo 57 anni d'amore. Seguivano spesso il figlio Matteo missionario all'estero IL GIORNO

(ANSA) - BRESCIA, 03 LUG - La procura di Brescia ha iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio colposo il dentista con studio in città che ha sottoposto ad un intervento chirurgico ...Numerosi gli addii alla Rai in questi mesi e, dopo tante indiscrezioni e trattative, anche Bianca Berlinguer è giunta ai saluti finali. Ha trascorso più di 30 anni in questi studi ed è tempo per lei ...