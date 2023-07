Donna muore soffocata durante il pranzo di matrimonio del figlio | inutili i soccorsi

(Di lunedì 3 luglio 2023)ildi nozze di suo, unadi 85 annida un boccone. Nonostante i tentativi di soccorso, la tragedia si consuma in pochi minuti In un ristorante nella provincia di Pescara,il festeggiamento deldi suo, unadi 85 anni ha perso la vita in un tragico incidente. Mentre si trovava a tavola con amici e familiari, laha improvvisamente accusato i sintomi del soffocamento. Nonostante l’intervento immediato delle persone presenti e l’arrivo dei, nulla ha potuto essere fatto per salvarla. È stato un boccone a causare la sua morte, lasciando tutti i presenti sgomenti di fronte a una situazione così ...

La donna, 85 anni, residente a Cugnoli, un paese della Val Pescara, era a tavola con amici e familiari quando ha accusato i sintomi del soffocamento.Doveva essere un giorno importante per il matrimonio del figlio, invece si è trasformato in una tragedia. È quanto accaduto a una donna di 85 anni, che ...