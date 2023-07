Don Matteo 9 repliche estate 2023 su Rai 1

Trekking filosofico al chiaro di luna:Saudino racconta camminando il suo romanzo 'Sofia ... Festival delle Corali: manifestazione canora con i cori della Diocesi + testimonianza diRito ...E mai come ora il cardinaleZuppi appare come il "" giusto per cercare la strada del dialogo, una strada che solo qualche tempo fa sembrava impraticabile, tra Putin e Zelensky. ...Per mangiare ti segnalo la locanda Walser Schtuba, dove lo chefSormani propone la sua ... Il rifugio è di proprietà dell'associazione 'Mato Grosso'Bosco 3°, può ospitare 60 persone e offre ...

Don Matteo 9 repliche 2023: orari e programmazione TVSerial.it

Il leader di FI boccia le alleanze per le Europee proposte dal leghista: «Il nostro ruolo è essere una grande forza moderata». Poi annuncia nuovi ingressi nel gruppo alla Camera ...È iniziata la settimana dei festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria, Madonna di Marina, a Malamocco. Già da sabato sono iniziate serate culturali, come quella a cura del maestro Francesco Gi ...