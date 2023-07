(Di lunedì 3 luglio 2023) Accesso alle tecnologie, identità, diritto di prendere visione e di estrarre copia di dati, come i documenti e servizi digitali della PA, costituiscono temi di grande rilevanza per la nostra società. La cittadinanzasi salda in maniera indistinguibile alla cittadinanza “analogica”, in un continuum. Si fonda inoltre sull’insieme dei diritti che, con il supporto di una serie di strumenti tecnologici, mira a semplificare il rapporto fra cittadini, aziende e Pubblica Amministrazione garantendo a tutti l’accesso ai servizi offerti in rete. La cittadinanzaIl D.lgs. n. 217 del 13 dicembre 2017, con il quale sono state emanate le disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice ...

attributi secondari facoltativi: ilfisico, ile il numero di telefono mobile. Nei casi in cui il minore non sia in possesso di un numero di telefonia mobile e/o di un ......cooperativa sociale La Cruna con la quale sono stati anche attivati i servizi di assistenzagratuiti , che prevedono o l'attivazione dello spid (con la possibilità di assistenza a...Cambia la comunicazione fra pubblica amministrazione e cittadini. Dal 6 luglio gli uffici pubblici utilizzeranno ilper tutte le comunicazioni con valenza legale. Persi intende di fatto un indirizzo Pec (Posta elettronica certificata). Fino al 30 novembre di quest'anno sarà ...

Domicilio digitale, regole e opportunità per essere un cittadino digitale QuiFinanza

Quali sono le differenze e come usare questi due strumenti per dialogare con la Pubblica amministrazione e non solo.E’ possibile, anche per i minori, avere la propria identità digitale e poter fruire dei servizi online erogati dalla PA, iniziando a partecipare alla vita sociale e a creare un dialogo con le ...