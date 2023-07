Djokovic-Cachin oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Wimbledon 2023

(Di lunedì 3 luglio 2023) Novakse la vedrà contro Pedronel primo turno di, terzo Slam stagionale di scena sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club di Londra. Il cammino del serbo verso il 24° slam inizia contro l’argentino, tennista con pochissima esperienza sull’erba. Non a casopartirà ampiamente favorito, pur consapevole che il primo match non è mai facile. Nole non ha giocato tornei di preparazione a, se non d’esibizione, mentreè stato sconfitto all’esordio a Maiorca dopo una parentesi su terra rossa nel Challenger di Perugia. Tra i due non ci sono precedenti. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo ...

Wimbledon, il programma di lunedì 3 luglio

Oggi parte Wimbledon edizione 136: per la prima volta dal 2003 la testa di serie numero non è un Fab Four (Federer-Nadal-Djokovic-Murray), ma Alcaraz, n. 1 della classifica ATP. Diretta tv ...Cinque azzurri in campo nella giornata inaugurale dei Championships; il campione uscente apre il programma sul Campo Centrale contro Pedro Cachin ...