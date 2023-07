Disagi del caldo | astenia | ritenzione idrica e disidratazione Come affrontarli

Andrebbe finalmente affrontato il problemapersonale : dove i servizi ancora restano in piedi, ... le liste di attesa si allungano in maniera insostenibile e crescono i costi e ilegati all'...ATM vuole risparmiare sui costi tagliando servizi, ma il Comune non comprende ie i costi ... Laureato in Scienze Politiche, è stato Capo ufficio stampa di varie aziende eMinistero dei Beni ...non riesce più a distrarre la popolazione dai continui tagli, dai crescenti, dai disservizi ... La sanità piemontese mostra tutte le sue difficoltà in questa calda estate2023 in cui nemmeno ...

Disagi nel servizio sanitario regionali: militanti del PD in pipazza LaVoceDiAlba.it

Risveglio domenicale in piena emergenza. La minaccia inattesa, alla sicurezza, arriva sempre da sottosuolo: un rottura, improvvisa e serale, alla rete idrica ha messo mette in ginocchio un ...La guida di Unione Italiana Food raccoglie 54 ricette con un costo contenuto, una guida al servizio delle famiglie italiane alle prese con i disagi del carovita ...