Diritti tv | tutto rinviato | si tratta ancora per arrivare alla cifra che terrebbe in piedi la Serie A

(Di lunedì 3 luglio 2023) Fumata grigia. Non nera come le previsioni più pessimiste, anzi, potrebbe schiarire nei prossimi giorni: itv dellaA dal 2024 restano un rebus, anche se ad oggi l’ipotesi più credibile è la conferma dell’attuale spartizione fra Sky e Dazn, da capire in che termini, e se con dentro Mediaset, per 3 o 5 anni. Per il momento l’accordo non c’è. Rimane sullo sfondo la rivoluzione del canale della Lega, un po’ come spauracchio, un po’ come tentazione. Doveva essere la giornata decisiva per l’assegnazione deitv nel quinquennio 2024-2029 (la prossima stagione che inizierà il 20 agosto si giocheràcol vecchio contratto che prevede tutte e 10 le partite su Dazn e 3 in co-esclusiva con Sky), invece l’assemblea dei presidenti ha deciso soltanto un rinvio. L’obiettivo economico non è stato raggiunto: ...