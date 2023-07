Diritti tv Serie A | offerte non accettate

(Di lunedì 3 luglio 2023) Si va alle trattative privatetv per laA, niente fumata bianca. La LegaA ha deciso di non accettare lepresentate dai broadcaster per idel campionato diA a partire dalla stagione 2024-25. È terminata l’Assemblea odierna nella sede di via Ippolito Rosellini: al momento i venti club coinvolti hanno deciso di estendere le trattative private. Il prossimo appuntamento, da confermare, è fissato per il 14 luglio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Fumata grigia nell'assemblea di Lega Serie A di oggi: proseguono trattative per l'assegnazione dei diritti alle emittenti dopo il no alle offerte.