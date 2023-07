Diritti tv | Pistocchi | «Quelli che mancano sono i soldi di Dazn»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 3 luglio 2023) Maurizioha commentato il mancato accordo suitv. Senza l’appoggio di Tim – che partecipò al bando coninvestendo più di 400 milioni di euro affare disastroso che è costato il posto a chi ha voluto –non sembra in grado di sostenere una offerta congrua per la Serie A.i suoicheper chiudere il pacchetto delle offerte per itv. Senza l’appoggio di #TIM -che partecipò al bando con #investendo più di 400mln€, affare disastroso che è costato il posto a chi ha voluto-#non sembra in grado di sostenere una offerta congrua per la #SerieA.i suoiche ...