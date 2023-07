Diritti tv | Lega Serie A non accetta offerte | prolungate trattative private

(Di lunedì 3 luglio 2023) Importante novità al termine dell’Assemblea odierna dellaA presso la sede di via Ippolito Rosellini. Laha infatti preso la decisione di nonre lericevute in merito aitv del campionato a partire dalla stagione 2024/2025. Di conseguenza, i venti club diA hanno optato per il prolungamento delle. Il prossimo appuntamento è in programma per il 14 luglio. SportFace.

Ancora nulla di fatto per i diritti tv della Serie A. Fumata nera dopo l'Assemblea di Lega odierna per discutere le offerte presentate dai broadcaster per il prossimo ciclo, la decisione è stata rinviata: la nuova Assemblea di

E’ in corso in Via Rosellini, dalle ore 14 (seconda convocazione), l’assemblea della Lega Nazionale Professionisti Serie A. Durante l’assemblea, i rappresentanti dei 20 club discuteranno principalment ...Nulla di fatto per i diritti tv della Serie A. I club si sono ritrovati in assemblea per discutere delle offerte presentate dai broadcaster per il prossimo ...