Diretta Wimbledon | Musetti sfida Varillas | attesa per Sinner | segui live

Cinque gli italiani impegnati oggi nel primo turno a. Si parte con Musetti a mezzogiorno, poi a seguire Sinner nel pomeriggio . Sull'erba londinese, nel tabellone femminile, anche Trevisan, Cocciaretto e Stefanini. In campo pure il sette volte ...Segui su Ubitennis ladella prima giornata dello Slam londinese. Apre il centrale Novak Djokovic alle 14:30. In ...00 - Tutto pronto per la 136esima edizione del torneo di, terza prova ...Trevisan - Sorribes Tormo è un match valido per il primo turno di: analisi, orario, pronostici,tv e streaming. Martina Trevisan sarà la prima azzurra a scendere in campo nel day dell'edizione 2023 di. La tennista fiorentina ha disputato ...

Wimbledon 2023, le partite di oggi 3 luglio in diretta live: Musetti avanti di due set su Varillas, Sinner nel pomeriggio Virgilio Sport

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-J. CERUNDOLO (3° MATCH DALLE 14.30) Palleggio di riscaldamento iniziato. 12.00 Giocatori a momenti in campo! 11.55 Varillas che ha a ...Tutto pronto per la 136esima edizione di Wimbledon 2023, il più antico evento di sport nel mondo del tennis. Ecco tutte le anticipazioni, i match, il ...