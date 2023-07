Diletta Leotta zia | il fratello Mirko Menola ha avuto una bambina | l’annuncio dolcissimo

(Di lunedì 3 luglio 2023) I suoi fan attendono con ansiadel suo parto maha sorpreso con un’altra foto. Si tratta di uno scatto dedicato alla sua nipotina. È infatti nata la figlia di suo. Svelato anche il nome della piccola: Sveva.zia Ildiè diventato padre per la prima volta. Famoso nel suo ambito, il chirurgo plasticoManola ha di certo visto aumentare enormemente la propria fama grazie al successo televisivo e radiofonico di sua sorella. Basti pensare che il suo profilo Instagram vanta oggi più di 130mila follower (nulla in confronto degli 8.7 milioni che seguono la, ndr). Com’è noto, i due sono fratellastri, ...

Da Nancy Brilli a Caterina Balivo , da Elodie a Elisabetta Canalis e, da Annalisa a Andrea Delogu e Alessia Marcuzzi : non è il lungo elenco di cantanti, attrici, volti tv e showgirl protagoniste dello showbiz italiano, ma la carrellata delle finaliste ..."Sesso in gravidanza": Ilaria D'Amico senza censura,in imbarazzoNiente convivenza pere Loris Karius. Insieme dallo scorso autunno, la conduttrice e il calciatore non vivono sotto lo stesso tetto e continueranno ad avere una relazione a distanza anche dopo la nascita ...

Diletta Leotta sceglie il nome della figlia: è indecisa tra tre possibilità Stile e Trend Fanpage

il podcast e vodcast di Diletta Leotta, disponibile su YouTube e sulle principali piattaforme di distribuzione. Durante il talk, Claudio Marchisio ha parlato del suo rapporto con il figlio calciatore ...«Davide, il mio primo figlio, oggi nella fase adolescenziale, è un calciatore promettente come mezza punta. Vive già delle tensioni importanti. Sa di avere gli occhi addosso, sente il peso del cognome ...