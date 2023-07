Dietro le quinte di una serie tv

Leggi su panorama

(Di lunedì 3 luglio 2023) Sono le sei e mezza. Oggi siamo fortunati perché la sveglia può suonare anche due ore prima, perciò ci alziamo e tra le prima cose controlliamo il traffico. Si, proprio il traffico, perché fare tardi non è pensabile, per vari motivi. Noi del reparto costumi siamo tra i primi ad arrivare e tra gli ultimi ad andarsene, questo solo per anticiparvi la mole di lavoro di uno tra i reparti più faticosi di una produzione cinematografica. Una volta arrivati al campo base, che spesso non si trova vicino al set soprattutto se in esterna, è fondamentale controllare i cambi di tutti i personaggi e che l’ordine delle scene del giorno sia corretto, così da evitare “toppe”, termine che indica un errore tra scene girate in giorni diversi ma continuative poi nel montaggio. E non pensiamo che ci siano solo gli attori principali, perché spesso tutte le persone che vedete passeggiare alle loro spalle sono ...