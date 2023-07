Dichiarata morta dopo un tumore | 49enne si risveglia nella bara

(Di lunedì 3 luglio 2023) Siprima che venga celebrato il suo funerale. E’ quanto accaduto a una donna di 49 anni,a seguito di unal fegato.un, donna disiEra tutto pronto per le esequie. I familiari in lacrime, il necrologio per i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Era stata. In cura per un tumore al fegato, una 49enne thailandese ha invece sorpreso tutti risvegliandosi pochi attimi prima del suo funerale. Secondo quanto racconta il sito di informazione ...Un evento incredibile ha scosso la provincia di Udon Thani, in Thailandia. Chataporn Sriphonla, una donna di 49 anni, era stataa causa di un grave tumore ...Chataporn Sriphona era. A certificare il suo decesso, i sanitari dell'ospedale thailandese che l'avevano curata per ... secondo i sanitari aveva cessato di respirare ed era stata...

Era stata dichiarata morta, si risveglia prima della sua cremazione. La storia di una 49enne thailandese Il Fatto Quotidiano

Ha dell’incredibile la storia che arriva dalla Thailandia, dove una donna di 49 anni, data per morta, si è miracolosamente risvegliata. Quando ha riaperto gli occhi la… Leggi ...FIUME VENETO - Botte violente in faccia e in altre parti del corpo sino ad ucciderla o - come invece ha affermato Severino Sist durante l'interrogatorio - due cadute accidentali dal letto ...