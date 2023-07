Diamond League | altro che vernice sulle opere d' arte L' attivismo climatico che funziona passa per l' atletica

Leggi su affaritaliani

Le proteste per il clima stanno raggiungendo livelli sempre più alti. Gli attivisti vogliono fare di tutto per farsi notare e l'ultima trovata ha decisamente colpito nel segno. Tre ambientalisti, infatti, hanno invaso la pista durante la gara dei 400 metri ostacoli dellaa Stoccolma. Gli attivisti si sono sistemati lungo il rettilineo finale, tendendo uno striscione perpendicolarmente alle corsie. Nessuno degli atleti si è infortunato, anche se due di loro – l'italiano Alessandro Sibilio e l'estone Rasmus Magi – hanno dovuto attraversare lo striscione, rallentando. La gara è stata vinta dal norvegese Karsten Warholm, che non è stato disturbato dalla protesta ed era in testa anche nel tratto precedente.