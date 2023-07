Diamole alla Polonia | le bombe atomiche americane in Italia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 luglio 2023) Nella logica di un’escalation bellicista ormai fuori controllo, nonostante l’assuefazione dei più e l’arrivo dell’estate, Putin ha chiesto all’amico e alleato Lukashenko di immagazzinare in Bielorussia armi e missili nucleari tattici di Mosca. Il premier polacco conservatore Mateusz Morawiecki ci ha subito visto un’opportunità, così ha preso l’accordo Putin-Lukashenko come pretesto per chiedere a Washington che analoghetattiche statunitensi siano ospitate in. Varsavia, ormai è notorio, aspira ad essere l’avamposto americano nell’Est Europa contro le minacce della Federazione Russa. Secondo fonti OSINT una ventina di testate nucleari B61-12 degli Stati Uniti sul territorio polacco potrebbero svolgere la giusta funzione di deterrenza. Arsenale che andrebbe ad aggiungersi alle 100 testate nucleari Usa già dislocate ...