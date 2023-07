Deruta | Franco Venanti chiude la mostra “Dall’ordine all’entropia”

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 3 luglio 2023) Nel dibattimento, in cui il sindaco Toniaccini si alternava con il suo assessore alla cultura, Piero Montagnoli, non poche sono state le voci autorevoli Ieri pomeriggio in una aula consiliare del palazzo Comunale dove l’afa ti avvolgevacome un mantello,ha chiuso la suache aveva come soggetto“”. Un tema molto caro al grande artista perugino che, ancora una volta, di fronte al tanto pubblico che lo festeggiava, ricordava come il suo enigma ricorrente, sia “dove ci porta la vita e che significato ha?” “Io sono il mio cervello – affermava ancora il pittore perugino – e intorno al mio cervello ho costruito una vita d’artista. Mi chiamano Maestro, ma tutti siamo Maestri in questo misterioso cammino che chiamano vita. Considerazioni profonde che ...