Dentro il matrimonio di Annalisa | il sì ad Assisi | la festa a Tellaro | le foto social

(Di lunedì 3 luglio 2023) Il 29 giugno la cantante ha sposato in gran segreto il top manager Francesco Muglia. Ecco tutto quello che sappiamo

... morti suicidi nel Tevere, compiendo uno straordinario e commovente viaggiodi sé e... Giuseppe Lupo con Tabacco clan (Marsilio) L'occasione di untorna a riunire in un hotel ...... ma anche il secondocon Assíria e un anno con Márcia Aoki, la sua ultima compagna. Una ... l'erba non è falciata ele ragnatele la fanno da padrone. La villa dimostra la crisi ...Da qualche giorno è stato rinnovato ilcon il main sponsor Grande Impero, c'è tanta ... Vorremmo vincere sia fuori che. Per quanto riguarda gli obiettivi, è necessario disputare un ...

Enzo Miccio: «Di nuovo single, avrei voluto un figlio ma ci ho rinunciato. Il cibo Mi ossessiona» Corriere della Sera

«Ci siamo traditi reciprocamente, ma la vita è troppo breve, si cade. alziamoci e ricominciamo». Scrivete a 7dicuori@rcs.it ...Nell'estate della sua canzone più fluida, Mon Amour, Annalisa ha scelto di sposarsi. Se questo voleva essere un depistaggio deciso a tavolino, è riuscito perfettamente. E mentre ...