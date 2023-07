Demiral obiettivo Inter | ecco come si tratta con l’Atalanta – TS

(Di lunedì 3 luglio 2023)è tornato d’attualità per l’dopo che è sfumato Azpilicueta, destinato all’Atlético Madrid. Tuttosport fornisce i dettagli dila dirigenza vuole impostare l’operazione con. NUOVO-VECCHIO– Il nome di Merihtorna spesso d’attualità e in questi giorni, con César Azpilicueta destinato all’Atlético Madrid, si è di nuovo aperto il fronte frae Atalanta. Per prenderlo, Piero Ausilio e Giuseppe Marotta sperano di riuscire a strappare un prestito. I bergamaschi però,afferma Tuttosport, sono contrari a questa formula e vorrebbero inserire almeno un diritto di riscatto. L’alternativa aresta Trevoh Chalobah del Chelsea. Fonte: Tuttosport – Federico ...

C'è il piano per il ritorno del belga, mentre in difesa rispuntaper lo scacchiere di ...Hojlund con l'addio di Vlahovic. La sede del calciomercato (LaPresse) - Calciomercato.itEcco ...Commenta per primo L'Inter lavora a un altro colpo in difesa e, dopo aver visto sfumare Azpilicueta è tornata con forza su un vecchiodi mercato. Si tratta di Merih, ex difensore della Juve e oggi all'Atalanta , ma pronto a dire addio esattamente come 6 mesi fa quando, nelle battute conclusive del mercato ...... pronti 46 milioni di euro.20.59 - Anche il Fulham sulle tracce di Musah,del Milan per ... non ci sono invece conferme su Gabbia.19.39 - Torna di moda il nome di Merihper la difesa ...

Il centrocampista della Nazionale vuole giocare nell'Inter ma i nerazzurri hanno la priorità Lukaku. La Roma è la rivale più pericolosa, solo la Juventus è un passo indietro ...Lo sa bene l’Inter che a gennaio è stata “costretta” a rinunciare a Merih Demiral per la mancata cessione di Milan Skriniar al PSG. Alcune trattative occupano per giorni l’attenzione dei media ed il l ...