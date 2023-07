Demicheli | «Brozovic-Al Nassr | nulla di banale Colpi di scena»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 3 luglio 2023) Marcoha descritto la situazione di Marcelo, vicino a firmare finalmente con l’Al-. Questo il suo commento su Sky Sport. INFINITA – Un’operazione senza fine, Marcocosì: «La trattativa perè stata veramente lunga. Finalmente si potrebbe arrivare alla chiusura tra lunedì e martedì. L’affare si è portato avanti troppo, l’Inter aveva già un accordo per 23 milioni di euro con l’Al-poi ci sono stati problemi e alla fine ieri l’operazione è stata ridefinita a 18. Il giocatore ha svolto le visite mediche a Parigi, manca la firma sul contratto per l’ufficialità. Sembra, ma in questa operazionelo è. Ci sono stati tanti cambi in questa situazione, ci aspettiamo di tutto». Inter-News - Ultime notizie ...