Delitti ai Caraibi al via su Rete Quattro

(Di lunedì 3 luglio 2023) L’estate disi accende con la serie «ai», poliziesco ambientato nelle Antille francesi, in onda da martedì 4 luglio, conappuntamenti in prime-time Ideato per France 2, Tropiques Criminels (tit.or.) vede protagonista la comandante della Police Nationale, Mélissa Sainte-Rose: originaria della Martinica, l’investigatrice viene trasferita dalla Francia continentale a Fort-de-France, dove arriva con i due figli adolescenti. Nella capitale dell’isola, nel cuore dell’arcipelago dei, parte delle Piccole Antille, Sainte-Rose è alle dipendenze della capitano Gaëlle Crivelli, con la quale, sin da subito, i rapporti sono piuttosto tesi: le due donne sono caratterialmente agli antipodi ma, fortunatamente, complementari nella risoluzione dei casi al ...

in Paradiso: Tramain Paradiso è una serie televisiva britannica ambientata nei. La serie è stata trasmessa per la prima volta nel 2011 ed è ancora in corso. Ogni episodio ...in Paradiso: Tramain Paradiso è una serie televisiva britannica ambientata nei. La serie è stata trasmessa per la prima volta nel 2011 ed è ancora in corso. Ogni episodio ...St 18 Ep 4 - Avventura ai20:30 - Tg2 Rai 3 19:00 - Tg3 19:30 - Tg Regione 19:51 - Tg ...30 - Baywatch 23:45 - Mike & Dave - Un matrimonio da sballo 01:45 -Il progetto di Pietro Maso ...

Delitti ai Caraibi, su Rete4 la serie poliziesca ambientata nelle Antille francesi MovieTele.it

Stasera su Rai 2 torna la serie crime inglese Delitti in Paradiso: ecco il cast e la trama degli episodi che vedremo il 28 giugno ...Delitti in Paradiso torna con la Stagione 12 direttamente su Rai 2, debuttando stasera, 21 giugno 2023, alle ore 21:20.