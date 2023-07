Delfin | su Generali nessuna strategia particolare La holding autorizzata a salire oltre al 10% | riaperti giochi per il controllo e per Mediobanca

La richiesta presentata all'Ivass in data 17 aprile 2023, al fine di poter esercitare diritti di voto per più del 10% in Assicurazioni, ha precisato"si è resa necessaria - ai ...Poco più di un anno dopo la scomparsa dell'imprenditore Leonardo Del Vecchio, la sua finanziaria di famiglia ,, torna al centro delle manovre sulle Assicurazioni. Subito dopo la sconfitta subita all'assemblea dei soci di fine aprile 2022, che aveva sancito la riconferma al vertice del gruppo ...In scia anche Mediobanca , che guarda alla partitavisto chene è il primo azionista con il 19,8% e Piazzetta Cuccia detiene a sua volta il 13,1% del Leone. Il titolo guadagnava il 5,...

Generali: 'Delfin vuole essere socio di lungo periodo' Agenzia ANSA

Generali è, da sempre, una preda ambita. Anche se il controllo di Mediobanca ha assicurato una relativa stabilità, solo ipoteticamente scalfita dalle contese che hanno visto gli azionisti fronteggiars ...L'esecutivo Draghi si era messo di traverso, ora c'è un benestare politico. La famiglia del fondatore di Luxottica ottiene l'ok a salire fino al 20%, ma ...