Delfin di Del Vecchio autorizzata ad aumentare la quota in Generali | riaperti i giochi per il controllo

Guardando invece ai titoli di Piazza Affari, sotto i riflettori c'è innanzitutto Generali (+5,4%): la holding della famiglia Del Vecchio, ha ottenuto il via libera di Ivass per salire fino al 10% del capitale della compagnia assicurativa. Generali parte col turbo in Borsa e guadagna il 4,32% a 19,42 euro. A spingere il titolo è il via libera dato dall'Ivass alla Delfin degli eredi di Del Vecchio a crescere oltre il 10% del capitale.

Generali, Delfin (Del Vecchio): può salire sopra il 10%, l’ipotesi della scalata Corriere della Sera

L'Ivass, l'istituto che vigila sulle assicurazioni, ha autorizzato la Delfin della famiglia Del Vecchio a salire al di sopra del 10% di Generali. Mentre gli occhi erano puntati su Mediobanca, Delfin è stata autorizzata a salire al 20%.