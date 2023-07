De Luca | in Campania il PD sequestrato per 70% contro Schlein

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 3 luglio 2023) "Qualcuno dovrà spiegare come e perché si sia verificato il sequestro del Pd in. Inalle primarie il 70% ha detto di no al look della, e siccome ha detto di no, vieneil partito con argomenti penosi". Così il presidente della Regione, Vincenzo De, commentando la decisione della segreteria nazionale del Pd di commissariare il partito nella regione dopo le polemiche sul tesseramento in provincia di Caserta in occasione delle primarie. "Io non avevo il tempo per fare le primarie, sono l'unico - ha spiegato - che non ha fatto neanche un'iniziativa pubblica per le primarie e mi sono trovato oggetto di un'aggressione mediatica, volgare, promossa anche dalla, a puntate sui giornali".Il governatore ha ricordato di non ...