De Luca contro Schlein | la Campania fa scoppiare il Pd

Commissari, rispettivamente, l'uomo "d'ordine" Antonio Misiani e l'ex leader Cgil Susanna Camusso; la quale ha firmato una letteraDe"con gli esponenti della destra", lamentano in ...... alle prese con difficoltà economiche, che non potranno più beneficiare del fondo nazionale... anche rispondendo alla Camera a un'interrogazione del deputato del gruppo MistoPastorino, un "...CosìSommi ha deciso di rispondere alle affermazioni di Flavio Briatore . L'imprenditore, ... prosegue ancora Sommi che chiede quindi a Briatore il perché di tanto accanimentolo studio. '...

De Luca contro Elly Schlein: «Il Pd preso in ostaggio in Campania» ilmattino.it

Il governatore cerca di rompere con il Pd (ma con alleati al seguito, vedi Renzi), per la ricandidatura in Regione, che la segretaria gli ha negato.StampaIn questa sinistra si parla e poi si vive in maniera completamente opposta. Il tema del terzo mandato viene sollevato da gente che ne ha anche sette alle spalle. L’onorevole Schlein a 30 anni ne ...