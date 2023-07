De Laurentiis è provato | ha congedato Spalletti e se lo ritrova in copertina ogni giorno Repubblica

(Di lunedì 3 luglio 2023) Desembrada qualche delusione di troppo, scrive Antonio Corbo suNapoli: hae se lodavanti comunque tutti i giorni, tra feste napoletane, soggiorni a Ischia, concerto dei Coldplay e persino elogio della napoletanità a Pompei. Mentre Garcia è sparito dai radar. Corbo scrive: “Desembra ancheda qualche delusione.“perché sono generoso”, ha preferito un profilo meno ingombrante con Garcia. Mail filosofo di Montemaione in: feste napoletane, soggiorni a Lacco Ameno in un albergo che è un terminal della Napoli bene, concerto a ...

Entrambi, hanno scelto di andare via, il Presidente hain tutti i modi a trattenerli ma senza successo. La decisione di Giuntoli, è stata particolarmente irritante per De, perché ...... saranno sempre nei miei sogni" Che emozioni hacon i bambini " Sono stati loro che ... pensa che Desarà in grado di fare il mercato da solo " Parlare di calcio in questa sera è ...Il club azzurro haad approcciare per un rinnovo di un altro anno per eliminare la clausola ... Devorrebbe spendere circa 20 milioni, la stessa cifra investita per Kim un anno fa. ...

De Laurentiis è provato: ha congedato Spalletti e se lo ritrova in ... IlNapolista

Ci sarebbe anche Max Kilman sulla lista di mercato del Napoli. E, secondo quanto riportato in queste ore da The Athletic, il club di De Laurentiis avrebbe anche già provato a strapparlo ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...