De Keteleare | cosa filtra da casa Milan | una sconcertante bocciatura totale

(Di lunedì 3 luglio 2023) In un solo anno nel calcio può cambiare tutto e il caso di Charles De Ketelaere è lì a dimostrarlo. Dodici mesi fa, dopotutto, il trequartista belga rappresentava uno dei principali astri nascenti del calcio europeo, tanto da stregare Paolo Maldini, il quale lo pagava ben 35 milioni di euro per strapparlo al Club Bruges. Quello che avrebbe dovuto risolvere tanti dei problemi offensivi del, però, si è trasformato nel più grande dei grattacapi per la società di via Aldo Rossi. De Ketelaere, infatti, in campo ha mostrato molte più ombre che luci, come palesato anche dai numeri, deprimenti, che parlano di 0 gol e 1 solo assist (alla terza giornata di campionato contro il Bologna) in 40 presenze stagionali tra tutte le competizioni. Ciò che più preoccupa Stefano Pioli e il mondoin generale, tra l'altro, è la flessione avuta dal 22enne belga ...

... Charles De Ketelaere Ora che il Belgio è stato eliminato dall'Europeo Under 21,se ne farà il ... La partita migliore di De, insomma, è stata la seconda, quando è pure stato utilizzato in ...... "Non avrei mai immaginato unadel genere. I dirigenti vanno giudicati per i risultati. ... E su De: ""Leggo da mesi che sarebbe un brocco. Starei attento a dire questo. Perché non lo è. E ...Ai microfoni di Dazn, Sandro Tonali ha preso le parti di De: "Normale stia andando così, è la stessache è successa a me. Lui è stato pagato tanto, è stato preso per risolvere le partite e sta pagando la pressione. È un grande giocatore che deve ...

De Ketelaere flop col Milan, prestito ai rivali in Serie A CalcioMercato.it

Charles De Ketelaere ha deluso le attese al Milan, futuro incerto: in Serie A c'è chi punta ad averlo in prestito ...Le dichiarazioni a CM.IT del giornalista di Tuttosport, che fa il punto in casa rossonera: dai nuovi colpi agli addii di Maldini e Ibra ...