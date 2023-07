De Ketelaere-Atalanta | la costante proposta nerazzurra per il trequartista del Milan

(Di lunedì 3 luglio 2023) L’non si schioda dalla suaper ildelDe. La situazione attuale Che l’sia interessata a Charles Deè un dato di fatto già da tre anni a questa parte, e in ottica calciomercato addirittura verso marzo/aprile. Un contesto dove la Dea ha le idee molto chiare suldel. I nerazzurri non si schiodano dalla loro: prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro. Tutto sta nelle mani rossonere decidere cosa fare in termini di trattative, ma nel frattempo i bergamaschi hanno già messo le mani avanti per De

...una squadra del livello dell'serve qualcuno di pronto e che abbia già dimostrato qualcosa di importante. Soprattutto che in poco tempo possa fare la differenza. Ragazzi come Dedel ......sarebbe il trequartista ideale per lo schema di Pioli che nel ruolo avrebbe bocciato De, ... In questo senso si starebbe muovendo l', che potrebbe rilanciarlo mettendolo a disposizione ...Milan, l'monitora DeStando alle ultime indiscrezioni di mercato, ci sarebbero diversi club interessati al trequartista belga. In particolare ci sarebbe un sondaggio dell'...

La società rossonera potrebbe puntare sul talento danese sulla trequarti mentre sarebbe in uscita De Ketelaere ...Charles De Ketelaere potrebbe lasciare il Milan già in questa finestra di Calciomercato. Arrivato un anno fa dal Brugge per una cifra complessiva di 32 milioni di euro, il trequartista belga non è riu ...