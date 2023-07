David Odiase ci racconta come cresce l' Italia del rugby dei giovani

(Di lunedì 3 luglio 2023) Nelle ultime settimane sta facendo il giro dei profili social un video in cui, terza linea di Oyonnax e della Nazionalena diUnder 20 carica i suoi compagni prima di una partita della Coppa del mondo di categoria. Nelle sue parole c’è tutta la grinta di un giovane uomo che ha fame di vittorie e che vuole dimostrare a tutti che l’non è più la cenerentola dei tornei a cui partecipa. La vittoria per 36-24 contro i pari età del Sudafrica è in questo senso un traguardo storico e una conferma di ciò in cuie compagni credono. Ora, l’ultima partita del girone del mondiale, contro la Georgia, potrebbe lanciare gli Azzurrini di coach Brunello verso un traguardo mai raggiunto prima: le semifinali del torneo iridato. "Dopo la vittoria con il Sudafrica ...

Parla la terza linea Azzurra Nelle ultime settimane sta facendo il giro dei profili social un video in cui, terza linea di Oyonnax e della Nazionale italiana di rugby Under 20 carica i ...(C - 2003, Oyonnax Rugby), 6. Fabio Ruaro (2003, Rugby Parma F. C. 1931), 5. Pietro Turrisi (2003, Racing 92 Paris), 4. Alex Mattioli (2003, Rugby Colorno 1975), 3. Marcos Francesco ...... 58', 61' ITALIA U20 - 15 Alessandro Gesi, 14 Francesco Bini, 13 Lorenzo Elettri, 12 Dewi Passarella, 11 Matthias Douglas, 10 Simone Brisighella, 9 Lorenzo Casilio, 8 Fabio Ruaro, 7

La Nazionale Under 20 ha battuto per la prima volta nella sua storia il Sudafrica. Ora contro la Georgia si gioca lo storico accesso alle semifinali al Mondiale di categoria. Parla la terza linea Azzu ...dove gli Azzurrini di Massimo Brunello si sono imposti in casa dei pari età sudafricani con lo score di 26-34, il capitano della formazione italiana David Odiase ha rilasciato le sue impressioni ai ...