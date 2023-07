Darmanin | il damerino che ci insultava si dimostra un incapace

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 luglio 2023) Per dirla alla francese, Emmanuel Macron e il suo ministro dell'Interno, Gerald, sono «incapaci di risolvere i problemi migratori». L'accusa che ildel presidente fece alla Meloni dopo un naufragio di migranti clandestini gli si ritorce contro nel giro di poche settimane. La Francia brucia da mesi, la rabbia sociale è scesa in piazza dopo la riforma delle pensioni fatta passare dall'Eliseo aggirando il Parlamento. L'assassinio di un diciassettenne francese di origine extracomunitaria da parte della polizia ha mischiato lo scontento economico a quello etnico della comunità islamica che Parigi non ha saputo integrare. Quello degli agenti transalpini non è stato un incidente, ma un atto di violenza gratuita, una manifestazione di disintegrazione sociale.ci accusava di non sapere gestire l'emergenza degli ...