Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli | è finita | “Stavolta non c’è margine di ritorno”

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 3 luglio 2023) Si chiude un’altra volta la storia traDal: la crepa questa volta sembra impossibile da ricomporre E’ancora una volta traDal. La coppia di ex gieffini si è infatti lasciata per la seconda volta nel giro di poche settimane. Dopo la prima riconciliazione i due hanno tentato di ricucire lo strappo, ma evidentemente sono troppe le differenze tra i due e la storia non può andare avanti oltre. A dare l’annuncio è stato, che intervenendo sui social ha ammesso chela crepa non è rimarginabile. Queste le parole che hanno spezzato il cuore dei degli Oriele: “Allora ragazzi visto che domani è il mio compleanno appunto vi chiedo ...