Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli | colpo di scena clamoroso L’annuncio inaspettato in vacanza | all’improvviso

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 3 luglio 2023)Dal, è rottura definitiva conMarazoli. Le ultime settimane sono state decisamente movimentate per la coppia formatasi nella Casa del Grande Fratello Vip 7. I due erano stati protagonisti già durante il reality di parecchi tira e molla. Non solo, c’erano state diverse discussioni anche veementi che avevano spinto pure lo psicologo del programma ad intervenire. Non molto cambiò, visto che lo stessofu espulso per una serie di comportamenti decisamente sopra le righe. Dopo una serie di crisi e riappacificazioni, comunque, i due si sono ritrovati fuori dalla Casa e sembrava che la storia procedesse bene. Poi, però, è arrivata una nuova pesante crisi seguita da diversi botta e risposta sui social: “Io non sono uno schiavo. Non ti ho lasciata io e pensavo si potesse chiarire, ma tu vuoi uno ...