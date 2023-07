Daniele dal Moro ci va giù pesante | “Nessun margine di ritorno”|Gli oriele non esistono più | fan in lacrime

Leggi su formatonews

(Di lunedì 3 luglio 2023)Dalfa le “valigie” e chiede a tutti di non parlargli più di Oriana: perché è finita tra i due ex Vipponi. La notizia è arrivata del tutto inaspettata per i fan degli. Improvvisa e come una doccia fredda: ecco che cosa ha detto ai suoi seguaci l’ex volto di Uomini e donne.Dale Oriana Marzoli si sono detti addio per sempre Formatonews.it Fonte Instagram @orianagonzalezmarzoli @-dal-Dalquesta volta sembra fare sul serio: ecco perché glisono passati dalla vacanza romantica in Sardegna all’addio nel giro di poche ore.Dal, addio definitivo a Oriana Marzoli Un messaggio aspettato, arrivato nelle scorse ...