Daniele Dal Moro annuncio shock | la fine della relazione con Oriana Marzoli spiazza i fan

(Di lunedì 3 luglio 2023)Dal, noto personaggio del mondo dello spettacolo, ha confermato sui social media lasua storia con. Dopo presunte liti e azioni social misteriose,ha reso pubblica la rottura Direttamente dal profilo personale diDal, una bomba ha sconvolto i fan: la storia d’amore tra lui esembra essere giunta al termine. Gli ultimi gossip facevano riferimento a una presunta lite avvenuta durante una cena, seguita da azioni social come la rimozione reciproca dai follower. Tuttavia, ora è il momento di ascoltare la verità direttamente dalla fonte. Il messaggio preciso diDal, conè finita Pochi minuti fa, ...

Moro e Oriana Marzoli si sono lasciati di nuovo. Al termine del Grande Fratello Vip , la coppia ha appassionato il pubblico anche per via del loro rapporto decisamente complesso.e ...... da Fedez a Tananai, le foto più belle dello show Vittoria: 'Ho visto un film'e Vittoria sono a 'Temptation Island' perché lei vuole un figlio mentre lui, che ha già un figlio nato...Scomparsa è una serie televisiva italiana andata in onda su Rai 120 novembre al 19 dicembre 2017. Diretta da Fabrizio Costa, è stata prodotta da Rai Fiction ed ...Nemi si era pensato a...

Oriana e Daniele Gf Vip, è di nuovo crisi I due non si seguono più ... Tag24

Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli si sono lasciati un'altra volta Spunta il video della lite: ecco cosa è successo in queste ore.PESCARA – “Fino a quando la sanità sarà materia di propaganda, nessuno farà un buon servizio all’Abruzzo”. Lo dichiara Daniele Marinelli del Partito Democratico regionale, che prosegue: “Il ...