Daniela Santanchè | la Maserati e le multe | e lei chiedeva prestiti promettendo incontri con Draghi e Berlusconi

Leggi su open.online

(Di lunedì 3 luglio 2023) Nella storia die delle sue aziende ci sono anche 462 accertamenti e 43non pagate. Protagonista è lada 300 cavalli in leasing affittata per 77 mila euro da Visibilia. L’unica infrazione che risulta pagata è quella per aver bruciato un semaforo rosso a Milano. Che però risulta anche rimborsata. Intanto Report stasera indaga sui milioni di debiti dell’azienda e di Ki Group. Addirittura 15 milioni di euro nel 2011. L’allora sottosegretaria del governochiese alla Banca Popolare di Milano anche un fida da 2 milioni, rifiutato. Nell’occasione si sarebbe offerta di organizzaretra i vertici della banca, lo stessoe Mario. E alla fine Bpm avrebbe acquistato pubblicità per le testate ...