Daniela Santanchè con la sua Maserati ha preso 462 multe | ma ne risultano pagate una soltanto

(Di lunedì 3 luglio 2023), attuale ministra, si trova sotto accusa per il numero dinone le critiche alle sue società Visibilia e Ki Group. Le sanzioni ricevute riguardano principalmente l’accesso in ZTL a Milano. Sarà oggetto di un’interrogazione in Senato per spiegare le irregolarità contabili e i licenziamenti dei dipendenti Secondo quanto riportato dal Fatto quotidiano,ha accumulato ben 462 accertamenti dal febbraio 2015 al giugno 2019, la maggior parte dei quali riguardano infrazioni relative all’accesso in Zona a Traffico Limitato (ZTL) a Milano. Tuttavia, solo una di queste sanzioni è stata effettivamente pagata, ma in seguito è stata rimborsata.è stata in grado di evitare il pagamento dellegrazie ...

Racconta un suo caro amico che Dimitri Kunz sia persona "dal cuore d'oro". Che per la compagna - ministrache ora è inguaiata per il caso Visibilia stia dando "anima e corpo" per "aiutarla e difenderla", e che per questo ora anche lui si trovi "nel caos delle polemiche" quando invece "...Sulla questione che riguardaSantanché, 'non sono preoccupata, ha fatto una scelta di trasparenza e serietà che non era scontata e dimostra la sua buonafede'. Infine, sul salario minimo, 'non ...Prima il Mes, poie infine, forse, Gennaro Sangiuliano col caso di Vittorio Sgarbi. Una settimana niente male per il governo, che rischia di affrontare tutte insieme una serie di grane " fin qui ...