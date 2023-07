Daniela d’Urso su ciò che è accaduto a Barbara | “Solidarietà! Lei parlerà se ne avrà voglia”

(Di lunedì 3 luglio 2023) Dopo 15 anni al timone di Pomeriggio 5 (che ha ottenuto buoni risultati anche questa stagione nonostante l’orario ridotto e lo studio minuscolo e senza pubblico),lascerà lo storico programma, questo è quello che abbiamo appreso tutti in una nota di Mediaset. La decisione pare sia stata presa di recente, anche perché la conduttrice durante l’ultima puntata aveva salutato il suo pubblico aggiungendo che l’avremmo rivista a settembre. Da più di 48 ore sui social migliaia di persone parlano di questa strana decisione e l’ha fatto anche una persona molto vicina a Carmelita, sua sorella. https://t.co/LgTrIdq9zB —(@danydurso) July 1, 2023esprime solidarietà a sua sorella ...

Ed è proprio la sorella della conduttrice, a voler togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Sembrerebbe che non abbia apprezzato la decisione di fermare Pomeriggio 5: 'Per ...PUNTO E FACCIAMO RUMORE, CAZZO!!!🤬 #iostoconbarbaradurso pic.twitter.com/rnGJDwVZZC(@danydurso) July 2, 2023 Avvoltoi in picchiata! #uccellaccidelmalaugurio pic.twitter.com/...