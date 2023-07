Daniela D’Urso conferma che i rapporti tra Barbara D’Urso e Mediaset sono tesi | il post non lascia dubbi

(Di lunedì 3 luglio 2023) Ormai è ufficiale:è fuori da; la notizia è arrivata nella giornata di ieri – 2 luglio 2023 – dai vertici della rete. Questi ultimi hanno diffuso un comunicato stampa ufficiale in cui però si dichiara che la conduttrice sembra essere in linea con la scelta presa dall’azienda di Pier Silvio Berlusconi....

Ora, quindi, con la stagione televisiva praticamente conclusa, sui social network è comparso uno sfogo di, la della conduttrice, che non le ha mandate certo a dire. , lo sfogo della ...... riprende anche l'esame della proposta di legge di Fratelli'... su input del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo, ... Nell'Aula del Senato, la ministra del TurismoSantanché ...La conduttrice non sarà più alla guida di Pomeriggio 5 eesprime la sua opinione sui social e lancia l'hashtag 'Io sto con Barbara ...