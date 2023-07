Dalmine | donna di 78 anni aggredita e stuprata in strada

(Di lunedì 3 luglio 2023) Nel Bergamasco, a, un 26enne ha picchiato e stuprato ripetutamente unadi 78inalle prime luci dell’alba. La violenza compiuta lo scorso gennaio, si è conclusa con l’arresto del giovane sabato pomeriggio. Attraverso l’analisi dei filmati e del dna presente sui vestiti della vittima, si è riuscito ad individuare il giovane aggressore. Stupro e violenza contro una 78enne adi 78- Photo Credits Il MattinoUn giovane ha aggredito e stuprato ripetutamente una 78enne a, nel Bergamasco. La vicenda dello scorso gennaio aveva sconvolto l’intera cittadina. Il 26enne aveva fermato lache stava passeggiando per le vie di ...

Un cittadino sudamericano di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver violentato nel gennaio scorso unadi 78 anni a, in provincia di Bergamo. Grazie agli esami del Ris sulle tracce biologiche lasciate sugli abiti della vittima e alle immagini dei circuiti di videosorveglianza i militari ...Trovato il molestatore. I carabinieri hanno arrestato un 26enne sudamericano che a gennaio avrebbe violentato e picchiato unadi 78 anni a, in provincia di Bergamo. Fondamentale il lavoro della scientifica e le immagini delle telecamere di videosorveglianza. La violenza a gennaio . Le indagini della scientifica ...Un cittadino sudamericano di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver violentato nel gennaio scorso unadi 78 anni a, in provincia di Bergamo. Grazie agli esami del Ris sulle tracce biologiche lasciate sugli abiti della vittima e alle immagini dei circuiti di videosorveglianza i militari ...

Aggredisce una donna di 78 anni a Dalmine: arrestato un 26enne L'Eco di Bergamo

L'aggressione lo scorso gennaio, all'alba, per le strade di Dalmine. Il 26enne è stato incastrato dalle videocamere di sorveglianza e dai test biologici ...BERGAMO - Un cittadino sudamericano di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver violentato nel gennaio scorso una donna ...