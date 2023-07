Dalle slipper alle ciabattine deluxe | dai sandali gioiello alle slingback | privilegiando la comodità

Leggi su amica

(Di lunedì 3 luglio 2023) Non esiste solo la primavera per matrimoni, ricevimenti, battesimi & Co.. Anche l’estate è una stagione piena di inviti e cerimonie. Per ognuna di queste occasioni c’è il look giusto. E in fatto di scarpe? Ie le décolletée con tacco alto o midi sono la scelta più semplice. Ma anche chi non ama le altezze vertiginose si può sbizzarrire. Parlando di scarpe eleganti da donna basse ci sono diverse opzioni che non hanno nulla da invidiare a quelle più scontate. E che non perdono nulla in fatto di stile e charme. Ecco quindi i 4 modelli da non perdere per l’estate. Lerasoterra Di solito siamo abituati a vedere lecon un tacco medio o alto. Invece le tendenze della primavera estate 2023 hanno decretato come versione più gettonata quella rasoterra, con tacco appena accennato. ...