Dalla Serie B allo scudetto | il Napoli affonda il colpo

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 3 luglio 2023) Il mercato si infiamma per ilche riprova ilin stile Bereszynski: affondo per il calciatore dellaB La stagione delsi è conclusa nel migliore dei modi. I ragazzi di Luciano Spalletti, a sorpresa, sono tornati sul tetto d’Italia trentatré anni dopo l’ultima volta. Dopo la rivoluzione estiva dello scorso anno, nessuno si sarebbe mai immaginato un risultato del genere, ma anzi criticavano l’operato della società. Un anno dopo, la situazione è completamente cambiata. Il lavoro fatto da Spalletti esua squadra è stato fenomenale. Ilha surclassato completamente gli avversari che non sono stati mai realmente in lotta per lo. Alla sosta per il Mondiale in Qatar gli azzurri sono arrivati con 8 punti di vantaggio e alla ripresa ...