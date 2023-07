Dal Portogallo | la Fiorentina tenta il colpo Beto dall’Udinese

Leggi su sportface

(Di lunedì 3 luglio 2023) Laè alla ricerca di un grande rinforzo in attacco che possa divenire il punto di forza dell’attacco di Vincenzo Italiano. Jovic e Cabral non hanno convinto i tifosi della, ma anche tutti coloro i quali si trovano nell’area tecnica dei Viola. Così attenzione al profilo diche potrebbe rimanere in Italia, passando semplicementealla. Secondo quanto riportato da O Jogo, lasi sarebbe messa sulle tracce dida tempo per capire la fattibilità dell’operazione. I contatti con l’Udinese sarebbero iniziati da qualche settimana per il giocatore su cui ci sarebbe anche la concorrenza del Napoli, soprattutto qualora Osimhen dovesse andare via. La richiesta dei friulani è chiara: 35 milioni di euro. Pradè, riporta ...