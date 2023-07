Dal Campidoglio 500mila euro per restituire dignità al sottovia Ignazio Guidi

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 3 luglio 2023) Roma – Partono questa sera, 03 luglio 3023, i lavori di riqualificazione del, da via Nomentana a Piazzale della Croce Rossa. La galleria sarà chiusa al traffico dalle 22 alle 5.30 del mattino, fino al 30 luglio. Le lavorazioni nella galleria seguono lo stesso schema adottato per ilin Sassia e rientrano nel piano di riqualificazione delle gallerie controllate dal Csimu. Il costo complessivo dell’intervento è di circadel bilancio comunale. In particolare, sull’intera tratta di circa 2 chilometri verranno eseguiti: la pulizia profonda delle pareti dell’intera galleria; la verniciatura delle pareti laterali; il rifacimento dei tratti di asfalto ammalorato; il rifacimento della segnaletica orizzontale e la sistemazione della segnaletica ...